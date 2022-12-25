Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,90 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
23100

Мощная снежная буря в США: количество жертв возросло

Мощная снежная буря в США: количество жертв возросло

КИЕВ. 25 декабря. УНН. По меньшей мере 23 человека стали жертвами мощной снежной бури в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC.

Детали

Отмечается, что гибель людей зафиксирована в таких штатах: Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси.

Новые случаи смерти касаются штатов Мичиган, Нью-Йорк и Колорадо.

В городе Бат (Мичиган) 82-летняя женщина скончалась от обморожения, полученного на улице. Власти штатов Нью-Йорк и Колорадо сообщили о нескольких смертях, связанных с погодой и влиянием окружающей среды.

Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица повлекли за собой множество автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов.

Дополнение

В эти праздничные выходные в США продолжает царить холодный воздух, шторм все еще бъет сильным снегом и метелью. Особенно в районе Буффало в Нью-Йорке из-за сильного снега и сильного ветра видимость порой была близка к нулю с пятницы по субботу.

Источник: УНН
Теги: США, снег
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.