КИЕВ. 25 декабря. УНН. Российские оккупанты обстреляли Никополь. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

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“Россияне не прекращают издевательств над Никопольщиной... Ночью накрыли из тяжелой артиллерии сам Никополь. Прошло без пострадавших”, — отметил он.

Глава Днепропетровской ОВА также добавил, что представители ГСЧС обследуют пораженные территории — выясняют последствия атаки.

“В других районах ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно”, — подчеркнул Резниченко.

Напомним

Российские оккупанты направили более 60 снарядов на Никопольский район.