Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,90 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
7905

Оккупанты обстреляли Никополь

Оккупанты обстреляли Никополь

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Российские оккупанты обстреляли Никополь. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

Цитата

“Россияне не прекращают издевательств над Никопольщиной... Ночью накрыли из тяжелой артиллерии сам Никополь. Прошло без пострадавших”, — отметил он.

Глава Днепропетровской ОВА также добавил, что представители ГСЧС обследуют пораженные территории — выясняют последствия атаки.

“В других районах ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно”, — подчеркнул Резниченко.

Напомним 

Российские оккупанты направили более 60 снарядов на Никопольский район.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.