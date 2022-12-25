Донецкая область: оккупанты ранили семь мирных жителей

КИЕВ. 25 декабря. УНН. За 24 декабря российские оккупанты ранили семь мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

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"За 24 декабря россияне ранили 7 мирных жителей Донецкой области: 5 в Бахмуте, 1 в Максимилианивке и 1 в Предтечино", - говорится в сообщении.

Глава Донецкой ОВА также отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

23 декабря российские военные убили двух мирных жителей Донецкой области, еще пять человек получили ранения.