Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,90 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
9345

Захватчики нанесли удары по территории Очаковской общины - Ким

Захватчики нанесли удары по территории Очаковской общины - Ким

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Российские оккупанты нанесли удары по территории Очаковской общины. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Вчера, 24 декабря, в 10:05 враг наносил артиллерийские удары по акватории Черного моря. В 12:57 и 23:55 артобстрелы были на территории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В г. Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отметил Ким.

Напомним 

Враг наносил артиллерийских ударов по акватории Очаковской общины.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.