Российские силовики создают условия для изъятия у олигархов ресурсов на войну - ISW

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские силовики могут создавать информационные условия оправдания национализации ресурсов олигархов на финансирование военных действий, передает УНН.

Детали

Отмечается, что глава ЧВК Вагнера евгений пригожин 24 декабря посетил похороны своего наемника в Санкт-Петербурге. Там он заявил, что россия должна национализировать имущество элит, которые игнорируют или не поддерживают войну. Финансист Вагнера добавил: состоятельные люди согласны с концепцией доминирования в рф "западных кураторов" и сравнил нынешнюю олигархию с россией 90-х годов.

"пригожин в последние недели разжег скандал о захоронении военнослужащего Вагнера, чтобы продвигать свои политические цели. В частности такие как легализация Вагнера в россии и перераспределение богатств. Его заявления на похоронах получили значительную огласку в российском интернете", - говорится в сообщении.

ISW пишет, что российский диктатор владимир путин также частично "атаковал" олигархов рф: по словам путина, среди патриотического большинства есть бизнесмены, которые не разделяют его настроений. Он заявил, что россияне, которые выводят российские деньги из-за границы и не имеют связи со страной, "являются опасностью" для россии.

Аналитики также добавляют, что сам президент рф "национализировал" крупный бизнес в начале 2000-х, чтобы усилить собственную авторитарную клептократию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скорость продвижения оккупантов в районе Бахмута замедлилась – ISW