В штате Техас введена чрезвычайная ситуация в энергетике

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В энергетической системе американского штата Техас введено чрезвычайное положение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на слова заместителя министра энергетики штата Кэтлин Хоган.

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«Этим я устанавливаю, что у Техас существует чрезвычайная ситуация из-за нехватки электроэнергии, нехватки мощностей для производства электроэнергии и других причин», - заявила Хоган.

Был издан указ о введении ЧС, которая должна «служить общественным интересам».

Чрезвычайная ситуация возникла из-за значительного похолодания, повлекшего рост спроса на электроэнергию. Власти штата обратились к федеральному правительству США с просьбой разрешить Техасу обойти некоторые ограничения по выбросам и нормы качества воздуха, с тем чтобы иметь возможность компенсировать дефицит мощностей. Штат получил разрешение на такие мероприятия в период празднования Рождества.

Как сообщает The Texas Tribune, на днях спрос на электроэнергию в Техасе превысил 74 000 мегаватт, установив новый зимний рекорд. На фоне роста спроса некоторые генерирующие мощности подверглись аварийному отключению.

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Некоторые регионы США накрыла чрезвычайная снежная буря. Особенно пострадали такие штаты: Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Огайо, Оклахома, Теннесси и город Нью-Йорк.