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Новости: Экономика
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В Киеве и области продолжаются экстренные отключения света

В Киеве и области продолжаются экстренные отключения света

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Киеве происходят экстренные отключения света. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ДТЭК.

Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

«Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», - отмечают энергетики.

В Киевской области также происходят экстренные отключения света.

Источник: УНН
Теги: Киев, электричество, Киевская область
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