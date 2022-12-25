Новости: Киев
25 декабря 2022, 09:42 • Елизавета Калитвенцева • 11160
Соцсети сообщают о взрывах в Киеве – официальной информации пока нет
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Социальные сети сообщают о двух взрывах в Киеве, официальной информации пока нет, передает УНН.
Детали
Отметим, что по всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма и Луганской области, звучит воздушная тревога.
Дополнение
Как информирует мониторинговая группа “Белорусский Гаюн”, с аэродромов Брановичи и Мачулищи взлетели три истребителя.
Источник: УНН
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