Соцсети сообщают о взрывах в Киеве – официальной информации пока нет

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Социальные сети сообщают о двух взрывах в Киеве, официальной информации пока нет, передает УНН.

Детали

Отметим, что по всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма и Луганской области, звучит воздушная тревога.

Дополнение

Как информирует мониторинговая группа “Белорусский Гаюн”, с аэродромов Брановичи и Мачулищи взлетели три истребителя.