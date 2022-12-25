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Новости: Киев
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Соцсети сообщают о взрывах в Киеве – официальной информации пока нет

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Социальные сети сообщают о двух взрывах в Киеве, официальной информации пока нет, передает УНН.

Детали

Отметим, что по всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма и Луганской области, звучит воздушная тревога.

Дополнение

Как информирует мониторинговая группа “Белорусский Гаюн”, с аэродромов Брановичи и Мачулищи взлетели три истребителя.

Источник: УНН
Теги: Киев, взрывы
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