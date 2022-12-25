За прошедшие сутки оккупанты убили на Херсонщине 16 человек: среди них 3 работника ГСЧС

КИЕВ. 25 декабря. УНН. За минувшие сутки российская армия убила в Херсонской области 16 человек, среди которых трое работников ГСЧС. Об этом информирует глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич, передает УНН.

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“За прошедшие сутки на Херсонщине российская армия убила 16 человек, среди них 3 работника ГСЧС, погибших во время проведения работ по разминированию территорий в Бериславском районе. Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести”, – написал он в своем телеграмм-канале.

Детали

В целом, за минувшие сутки российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО и минометов.

Враг 41 раз атаковал областной центр. Массированным огнем захватчики покрыли центр Херсона – погибли мирные люди, разрушены гражданские здания. Также под вражеским огнем оказались промышленные помещения, медицинские заведения, частные и многоквартирные дома.

Дополнение

24 декабря утром оккупанты ударили по центру Херсона. В результате утренних обстрелов рашистами Херсона погибли 10 человек, 55 ранены.