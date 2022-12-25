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За сутки украинские защитники уничтожили более 600 оккупантов

За сутки украинские защитники уничтожили более 600 оккупантов

КИЕВ. 25 декабря. УНН. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины в течение суток было уничтожено 620 российских военных, сообщает УНН.

Общие боевые потери личного состава противника с 24.02 по 25.12 ориентировочно теперь составляют 102 050 человек.

Кроме того, уничтожено:

  • танков ‒ 3011 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 6010 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 1991 (+3) ед,
  • РСЗВ–418 (+0) ед,
  • средства ПВО – 212 (+0) ед,
  • самолетов – 283 (+0) ед,
  • вертолетов– 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня –1706(+0),
  • крылатые ракеты – 653(+0),
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4635 (+8) ед,
  • специальная техника – 178 (+0).
Источник: УНН
Теги: война
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