За сутки украинские защитники уничтожили более 600 оккупантов

КИЕВ. 25 декабря. УНН. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины в течение суток было уничтожено 620 российских военных, сообщает УНН.

Общие боевые потери личного состава противника с 24.02 по 25.12 ориентировочно теперь составляют 102 050 человек.



Кроме того, уничтожено: