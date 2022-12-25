Магия Рождества: всемирно известный художник Герри Хофштеттер подсветил здания Киева

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В канун Рождества всемирно известный художник Герри Хофштеттер подсветил здания украинской столицы. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

23 декабря на Андреевской церкви, Национальном музее истории Украины, Колокольни Михайловского Златоверхого монастыря и Колокольни Софийского собора появились проекции с украинскими государственными символами, абстракциями на рождественскую тематику, вышиванками, подсолнечниками и многими другими яркими изображениями.

В рамках светового арт-тура «Рождественский свет для надежды» всемирно известный художник из Швейцарии Герри Хофштеттер подарил Украине световое шоу, чтобы принести украинцам надежду и свет в темные дни.

Вместе с небольшой командой из четырех человек и собственным электрогенератором художник будет работать в Украине еще – 25 декабря с 16 до 22 часов.

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