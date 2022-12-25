В ВР ожидается ежегодное послание Президента – нардеп

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в своем Телеграмм-канале, что по его информации Президент Украины Владимир Зеленский выступит с ежегодным посланием к парламенту, сообщает УНН.

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«Есть информация, что Зеленский выступит с ежегодным посланием Верховной Раде о ситуации в стране. Это планируется сделать до конца года», – написал Гончаренко.

Пока никаких других комментариев или информации на этот счет нет.

Напомним

В прошлом году Президент обращался к парламенту с ежегодным посланием 1 декабря.

Следует отметить, что решение об очередном или внеочередном выступлении Президента в ВР вносится в повестку дня парламента вне очереди без голосования.

В настоящее время пленарные заседания ВР проходят в закрытом режиме.