Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,90 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
8685

За прошедшие сутки враг обстрелял более 10 населенных пунктов Харьковщины

За прошедшие сутки враг обстрелял более 10 населенных пунктов Харьковщины

КИЕВ. 25 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты совершили обстрелы более 10 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По области в течение суток минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Кудеевка, Гоптовка, Стрелка, Красное, Терновая, Старица, Огирево, Волчанск, и другие.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Крахмальное.

В то же время Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенного пункта Лиман Первый, что в Дворичанской общине.

Дополнение

В результате дневных артиллерийских обстрелов оккупантов в селе Подолы, что в Купянском районе, погиб мужчина 72 лет. Его жена 74 лет получила ранения, госпитализирована в больницу. Состояние пострадавшей среднее.

Источник: УНН
Теги: война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.