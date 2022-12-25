В Киевской области провели проверку Сил обороны на противодействие враждебным ДРГ

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил Силы обороны Киевщины по противодействию диверсионно-разведывательным группам противника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Командование ОС ВСУ.

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«По легенде противник пытается высадить тактический воздушный десант и осуществить захват важного государственного объекта. Подразделения Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии Украины осуществили уничтожение транспортных вертолетов в воздухе и нанесли огневое поражение по передовому отряду, который пытался захватить соответствующий плацдарм для дальнейших действий», – сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, для того чтобы произвести огневое поражение был произведен маневр артиллерии. С этой целью преодолевается водное препятствие посредством ПТС-2 и паромных переправ.

«Но пределов совершенствованию практических навыков и умений нашего личного состава нет. Командиры будут продолжать указанную тренировку и в дальнейшем для доведения действий подчиненных до автоматизма», – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.