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На Новый год в Киевской области не будут отменять и не будут менять комендантский час

На Новый год в Киевской области не будут отменять и не будут менять комендантский час

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Новогоднюю ночь в Киевской области комендантский час продлится по-прежнему с 23:00 до 5 часов утра. Об этом ссылаясь на решение областных властей сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.

Детали

«Комендантский час в Киевской области действует ежедневно с 23:00 до 5:00

Такие временные ограничения распоряжением начальника Киевской областной военной администрации на всей территории региона продлены с 25 декабря 2022 года по 1 января 2023 года», - сообщи Сапожко.

Напомним, во время комендантского часа запрещается:

  • находиться на улице и в других общественных местах
  • перемещаться транспортом или пешком.

Исключение – задействованность в работе критической инфраструктуры, о чем у человека есть доказательство в виде спецпропуска установленного эталона. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Добавим

УНН сообщал о том, какие комендантские часы будут действовать в других регионах Украины.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, комендантский час
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