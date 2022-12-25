На Новый год в Киевской области не будут отменять и не будут менять комендантский час

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Новогоднюю ночь в Киевской области комендантский час продлится по-прежнему с 23:00 до 5 часов утра. Об этом ссылаясь на решение областных властей сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.

Детали

«Комендантский час в Киевской области действует ежедневно с 23:00 до 5:00

Такие временные ограничения распоряжением начальника Киевской областной военной администрации на всей территории региона продлены с 25 декабря 2022 года по 1 января 2023 года», - сообщи Сапожко.

Напомним, во время комендантского часа запрещается:

находиться на улице и в других общественных местах

перемещаться транспортом или пешком.

Исключение – задействованность в работе критической инфраструктуры, о чем у человека есть доказательство в виде спецпропуска установленного эталона. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Добавим

УНН сообщал о том, какие комендантские часы будут действовать в других регионах Украины.