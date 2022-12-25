На Прикарпатье обнаружили загрязнение Днестра нефтепродуктами: норма превышена в 200 раз

КИЕВ. 25 декабря. УНН. На территории Ивано-Франковской области в Днестре обнаружили нефтепродукты – уровень загрязнения превышает норму в 200 раз. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение председателя Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук.

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«Вчера, 24 декабря, зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр на территории Львовской области. В результате обнаружено загрязнение нефтепродуктами Днестра в г. Галич. Лабораторные исследования показали превышение допустимых норм в 200 раз", - сообщила Онищук в своем Телеграмм-канале.

Она добавила, что жители окрестных населенных пунктов уже проинформированы.

«По состоянию на сегодняшний день, на 9.50 утра, работники Главного управления ГСЧС в области прибыли в с. Журавеньки Букачевской ТГ Ивано-Франковского р-на. Проводится изучение участка реки по возможности установки боновых заграждений.

Ситуация находится под контролем соответствующих служб, принимаются все необходимые меры для ликвидации данной чрезвычайной ситуации», – сообщила чиновник.

Что именно послужило причиной попадания нефтепродуктов в воду не уточняется.