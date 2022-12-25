Ледокол «Ноосфера» начинает новый антарктический сезон

КИЕВ. 25 декабря. УНН. 24 декабря 2022 года, флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол «Ноосфера» отправился из Кейптауна (Южно-Африканская Республика) в Антарктику. Это уже второй его антарктический сезон под сине-желтым флагом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Капитаном судна, как и в прошлый раз, является Павел Панасюк.

Детали

«Нынешняя экспедиция является общей украинско-польской и финансируется преимущественно Польской антарктической программой (что очень помогает нам в условиях сокращенного из-за полномасштабной войны бюджета). Поэтому сначала «Ноосфера» отправится к польской антарктической станции «Арцтовский», которая находится на острове Кинг Джордж», - говорится в сообщении.

Далее ледоколам доставит грузы, и, что очень важно, украинскую команду технических специалистов на нашу станцию «Академик Вернадский».

«Эти специалисты при всех сложностях должны завершить начатую модернизацию инфраструктуры станции. В этом сезоне в планах замена системы отопления, обустройство новой площадки для хранения лодок, работы по заземлению дизельного и главного здания станции, а также ряд других неотложных работ, необходимых для успешной зимовки 28-й УАЭ", - добавили в Центре.

Впереди у судна – длинная дорога через Атлантический и Южный океаны. Ожидается, что ледокол доплывет до «Вернадского» до конца января следующего года.

Кстати

«Ноосфера» идет в Антарктиду с большим трезубцем на борту (размером 1.25 м на 1.05 м). Два малых Государственных Герба Украины были установлены осенью этого года под командованием капитана Александра Гришко во время ремонта и подготовки судна к антарктическому рейсу. Наши символы заняли почетное место – на фальштрубах с правого и левого борта судна.

«Мир должен видеть нашу несокрушимость и уверенность в Победе повсюду, даже среди айсбергов и вечных снегов. Все будет Украина!», – добавили в научном центре.

Напомним

С конца января до конца мая 2022 года состоялся первый антарктический сезон «Ноосферы». Наш флагман успешно обеспечил ротацию зимовников на украинской станции «Академик Вернадский», пересменку полярников на польской станции «Арцтовский» и проведение уникальных исследований по изучению Южного океана.