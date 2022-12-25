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Оккупанты ночью чаще применяют дроны, а в дневное время крылатые ракеты – Воздушные силы

Оккупанты ночью чаще применяют дроны, а в дневное время крылатые ракеты – Воздушные силы

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Российские оккупанты больше применяют крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования в дневное время, а иранские дроны - ночью. Об этом в эфир национального телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

"Хотя иногда и совмещают тоже днем. Ночью им выгоднее запускать дроны, потому что радиолокационно они видимы, но визуально к ним привязки нет, и их сбивать стрелковыми средствами – это пулеметами и зенитными пушками фактически уже невозможно. Поэтому собственно такое отличие. Дроны это примерно с одиннадцати-двенадцатой ночи, а ракеты чаще в дневное время", – сказал Игнат.

Дополнение

россия приобрела у Ирана 1700 ударных беспилотников и использовала против Украины 540 из них.

Источник: УНН
Теги: БПЛА, ракета, война, дроны
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