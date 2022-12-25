В россии сгорел очередной торговый центр

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Сегодня в Краснодарском крае загорелся торговый центр, сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Детали

Утром 25 декабря в станице тбилисской произошел пожар в торговом центре. Информация о возгорании поступила спасателям от очевидцев в 08:15.

Почти сотня пожарных и три десятка единиц техники были привлечены к тушению огня, тем не менее, как сообщили СМИ позднее, половина здания выгорела полностью до того, как удалось ликвидировать пожар.

Жертв и пострадавших нет. Причиной возгорания называют замыкание электропроводки.

Напомним

9 декабря произошел масштабный пожар в ТЦ "Мега Химки" на Ленинградском шоссе в москве. По словам очевидцев, было слышно взрывы.