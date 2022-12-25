ПЦУ и УГКЦ создадут общую рабочую группу по реформированию церковного календаря

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав провел встречу с Митрополитом Киевским и всей Украины ПЦУ Блаженнейшим Епифанием. В ходе встречи было согласовано решение о создании рабочей группы, которая изучит проблематику реформирования церковного календаря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение УГКЦ.

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«Особое внимание предстоятели Церквей обратили на согласование позиций по реформе церковного календаря, который все то острее предстает перед Рождественскими и Пасхальными праздниками. После обсуждения было предложено создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос. Эта рабочая группа должна выработать конкретные предложения для Предстоятелей и Синодов обеих Церквей в контексте приготовления к празднованию 1700-летия Первого Вселенского Собора, состоявшегося в Никее в 325 году. На этом Соборе были определены календарные принципы церковной жизни», – говорится в сообщении.

Напомним

Ранее ПЦУ разрешила верующим отмечать Рождество 25 декабря.