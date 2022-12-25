Удара по Херсону: россияне сознательно выбрали время и место, где будет множество людей

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Вчерашний удар по Херсону был направлен на убийство максимального количества людей – россияне знали, что в месте, куда они ударят, будет скопление людей. Об этом в комментарии телеканалу FREEДОМ сказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает УНН.

рф выбрала место и время для нанесения удара по Херсону 24 декабря с максимальным скоплением людей.

«Самое страшное, что они выбрали место и время для нанесения удара, чтобы было максимально количество жертв. То что десятки машин сгорели и здания повреждены – это ничего, мы все отстроим, но они выбрали время и локацию где максимально людей находилось», - сказал Соболевский.

Он уточнил, что жители Херсона стараются избегать открытых пространств и мест массового скопления людей, за исключением Центрального рынка и Центрального универмага. Россияне знали, что там всегда есть люди.

Напомним

Утром 24 декабря рашисты ударили по центру Херсона, что привело к гибели 10 человек, еще 55 человек получили ранения.



