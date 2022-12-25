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Оккупированные территории превращены в резервацию: решисты уже 10 дней не выпускают людей, желающих эвакуироваться

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Оккупанты в течение 10 дней не выпускают людей с оккупированных территорий в направлении Запорожья. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Цитата

«Рашисты сделали из оккупированных территорий резервацию и держат людей в заложниках.
Уже в течение 10 дней рашисты не выпускают жителей временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей через Васильевку в сторону Запорожья», – заявил Федоров.

В течение 10 месяцев оккупанты усиливали террор и усложняли эвакуацию:

  • искусственно создавали тысячные очереди на блок-постах,
  • ввели систему спецпропусков для проезда, оформление которых в оккупационной комендатуре нужно было ждать до месяца,
  • месяц назад перестали выпускать мужчин, пригодных к военной службе,
  • теперь не выпускают даже детей, женщин и стариков. Людям, которые все же пытаются проехать, говорят бросать авто и идти в Запорожье пешком. По словам самих оккупантов, проезд закрыли до 15 января.

«Жители оккупированных территорий, которые фактически стали заложниками рашистов, верят в ВСУ и ждут деоккупации», - добавил городской голова.

Напомним

УНН сообщал о усиления режимных мер на оккупированных территориях, в частности о том, что в Васильевке оккупанты ввели несколькодневный комендантский час, ограничив людей в передвижении.

Источник: УНН
Теги: оккупация, Запорожье и Запорожская область, война
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