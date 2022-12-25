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Резников об уничтожении единственной церкви в селе на Херсонщине: для россиян нет Бога

Резников об уничтожении единственной церкви в селе на Херсонщине: для россиян нет Бога

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей резников продолжает серию публикаций о том, как российские военные нарушают правила и обычаи ведения войны, закрепленные международным правом. Сегодня он коснулся вопроса защиты культовых сооружений во время боевых действий, сообщает УНН.

Цитата

«Единственная церковь в селе Киселевка (Херсонская область) полностью разрушена российскими обстрелами. IV Гаагская конвенция защищает культовые сооружения во время боевых действий, но для российских военных преступников нет ни Бога, ни уважения к религии», - написала министр в Twitter.

Напомним

Ранее министр уже коснулся таких нарушений, как насилие и убийство гражданских лиц, обстрел гражданских строений, мародерство.

Источник: УНН
Теги: церковь, война, Херсон и Херсонская область, Алексей Резников
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