Враг снова ударил ракетами по Краматорску

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Городской голова Краматорска Алексей Гончаренко сообщил об очередном ракетном ударе врага по городу, передает УНН.

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«Три ракеты ударили по промышленной зоне города. По предварительной информации, без жертв. Опасность не миновала, находитесь в укрытиях», - сообщил он на своей странице в Фейсбуке.

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Враг практически ежедневно наносит удары по городу. Они уничтожают не только промышленные объекты, но жилые дома, школы.