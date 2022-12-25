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Новости: Война
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Враг снова ударил ракетами по Краматорску

Враг снова ударил ракетами по Краматорску

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Городской голова Краматорска Алексей Гончаренко сообщил об очередном ракетном ударе врага по городу, передает УНН.

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«Три ракеты ударили по промышленной зоне города. По предварительной информации, без жертв. Опасность не миновала, находитесь в укрытиях», - сообщил он на своей странице в Фейсбуке.

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Враг практически ежедневно наносит удары по городу. Они уничтожают не только промышленные объекты, но жилые дома, школы.

Источник: УНН
Теги: война, Краматорск
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