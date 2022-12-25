"Только солидарностью с украинским народом можно преодолеть зло и тьму": Патриарх Варфоломей поздравил Украину с Рождеством

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Вселенский Патриархат Варфоломей поздравил украинскую нацию с Рождеством Христовым. Об этом УНН пишет со ссылкой на прессслужбу вселенского патриархата.

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“Сегодня наша Святая Церковь празднует Рождество во плоти предвечного Сына и Слова Божьего. Это один из самых больших праздников нашей христианской веры, который мы празднуем с духовной свободой и радостью, независимо от трагических внешних обстоятельств. К сожалению, в этом году известие хорошей новости о Рождестве звучит рядом с гулом войны и бряцанием оружия на вашей родине, которая переживает ужасные последствия провокационного и несправедливого вторжения. Эта война, спровоцированная агрессией российской федерации в феврале прошлого года, является худшим европейским геополитическим и гуманитарным кризисом с момента окончания Второй мировой войны, что негативно влияет на окружающую среду и общество во всем мире”, – отметил Патриарх.

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Патриарх Варфоломей цитирует Евангелие от Матфея 5:9, в котором написано, что "наш Спаситель благословляет миротворцев, ибо они будут сынами Божьими". Он пропагандирует идею праведности и любви даже к нашим врагам".

Он добавил также, что любое искажение евангельской вести в политических целях и попытка найти богословскую причину для войны и насилия, чтобы оправдать неоправданное, оказывается не только карикатурой на Евангелие, но и прежде всего "хулой на Бога милосердия и Князя мира".

"Верим, что только солидарностью с украинским народом можно преодолеть зло и тьму. Надеемся, когда позволит время, снова посетить вашу непокоренную родину, застав тогда всех православных христиан Украины о’соединенными в одной цветущей Церкви! Желаем всем вам долгих и благословенных лет!", - добавил он.

Дополнение

ПЦУ и УГКЦ создадут совместную рабочую группу по реформированию церковного календаря.