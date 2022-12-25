Со стороны россии зашло большое количество военной техники и двинулась в направлении Бердянска и Мелитополя

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Мэр оккупированного Мариуполя Петр Анрющенко информировал о большом количестве военной техники, зашедшей со стороны россии, информирует УНН.

Детали

Техника двинулась через Мангуш (Мариупольский район) в направлении Бердянска и Мелитополя.

"Колонны доформировались частично с места базирования в с. Агробаза (находились с момента “негативного наступления” в Херсоне)", - говорится в сообщении.

Часть военной техники, включая части тылового обеспечения, которые базировались в с. Урзуф была переброшена на Мангуш и включена в состав колонн, сформированных в Мариуполе и Агробазе.

"Часть военной силы - живая сила на грузовиках с прицепленными пушками малого калибра перемещена из с. Урзуф дорогой около моря в сторону Бердянска. Дополнительные подразделения прибыли из россии. Расселение произошло в районе так называемых "Каменских дач" под прикрытием большого количества гражданских", - сообщил мэр.