В воронежской области рф военный бросил гранату в толпу: есть пострадавший

КИЕВ. 25 декабрь. УНН. В поселке Подгоренский воронежской области рф военный бросил гранату в толпу. В результате взрыва гранаты один человек пострадал. Об этом пишет Telegram-канал BAZA, передает УНН.

Детали

Как отмечается, инцидент произошел в ночь с 23 на 24 декабря возле кафе “Людмила”. Военнослужащий бросил гранату в оппонентов во время массовой драки. В частности, около 19:00 доброволец Иван К. и его мобилизованный товарищ Артём Ш. отпросились у руководства и отправились в поселок за продуктами.

Цитата

“Но одними продуктами сыт не будешь — парни решили чуть выпить в местном кафе. Дело близилось к ночи и у парней начался конфликт с другими посетителями. Для обсуждения возникшего недопонимания спорившие вышли на улицу, где и началась массовая драка. В какой-то момент Иван решил, что этот “махач” себя исчерпал, достал гранату и бросил в сторону своих оппонентов. В результате взрыва пострадал один человек. Кроме того было повреждено два припаркованных автомобиля, а у кафе выбило стекла”, – пишет BAZA.

Напомним

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