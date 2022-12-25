Папа Франциск осудил "алчность и тягу к власти" в Рождественской проповеди

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Папа Франциск в Рождественской проповеди заявил, очевидно, имея в виду войну в Украине и другие конфликты, что "уровень жадности и тяги власти был таким, что некоторые хотели поглотить даже своих соседей", информирует УНН ссылаясь на Reuters.

Детали

Франциск, отмечая 10-е Рождество своего понтификата, председательствовал на торжественной мессе в базилике Святого Петра.

Франциск произнес проповедь вокруг темы жадности, призывая людей взглянуть за пределы потребления, и вспомнить тех, кто страдает от войны и нищеты.

"Мужчины и женщины в нашем мире, стремящиеся к богатству и власти, пожирают даже своих соседей, своих братьев и сестер, - сказал он. - Сколько мы видели войн! И в скольких местах даже сегодня пренебрегают человеческим достоинством и свободой!" .

Украину в своей речи он конкретно не упомянул.

"Как всегда, главными жертвами этой человеческой алчности являются слабые и уязвимые", - сказал он, осуждая "мир, стремящийся к деньгам, власти и удовольствиям…".

"Я думаю прежде всего о детях, которые пожираются войной, нищетой и несправедливостью", вспомнив также "нерожденных, бедных и забытых детей".

Добавим

Франциск и раньше высказывался против войны почти на каждом публичном мероприятии, осуждая зверства и неспровоцированную агрессию.

Ранее в этом месяце Папа призвал людей меньше тратить на празднование Рождества и подарки и отправить сбереженное украинцам, чтобы помочь им пережить зиму.

На прошлой неделе Папе Римскому исполнилось 86 лет.