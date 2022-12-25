Оккупанты ежедневно теряют фактически по батальону личного состава – Череватый

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Российские оккупанты ежедневно теряют фактически по батальону из личного состава. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый, передает УНН.

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По словам Череватого, восток Украины остается главным “театром” военных действий, где враг сосредоточил больше всего вооруженных формирований, личного состава, техники, артиллерии.

В частности, ежесуточно противник использует ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, танковым огнем пытается поражать украинские позиции, использует авиацию.

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“Российские оккупанты пытаются продвигаться по трем основным направлениям: Бахмутскому, Авдеевскому и сейчас попытается проводить контрнаступательные действия на Лиманском. Украинские военнослужащие, под постоянным шквалом огня, проявляя массовый героизм, слаженность, мужество, взаимоподдержку, не дают врагу прорвать нашу оборону и наносят ему системные потери. За эти сутки только на Бахмутском направлении более 50 оккупантов было убито и около 80 ранено. Так же и на других направлениях врагу не дают прорваться и системно его уничтожают. В это утро, по данным Генштаба, уничтожены 620 оккупантов. Фактически ежесуточно враг теряет по батальону”, – сказал он.

Сергей Череватый рассказал об одном из элементов доктрины ведения войны Вооруженными Силами Украины. Это, в частности, принцип — почти никогда не давать врагу покоя.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что украинские подразделения лучше подготовлены, в том числе и с точки зрения обеспечения, к ведению боевых действий в зимних условиях.

Дополнение

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на Бахмутском направлении российские оккупанты теряют тысячи своих солдат, однако все еще не оставляют цели выйти на границы Луганской и Донецкой областей.