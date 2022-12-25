россия намерена поставить Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на дроны-камикадзе – СМИ

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В скором времени россия может поставить Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на дроны-камикадзе. Об этом УНН пишет со ссылкой на Israelinfo.

Детали

По информации источников в разведке, речь идет о 24 истребителях, которые изначально должны были отправить в Египет.

Отмечается, что США уговорили Каир отказаться от сделки, и россияне искали покупателей для самолетов.

москва продала самолеты Ирану после того, как Тегеран начал поставлять ей дроны. По данным западных разведок, подготовка иранских летчиков на новых машинах идет полным ходом.

Как пишет ведомство, допускается лишь малая вероятность того, что россию остановит предупреждение Израиля о том, что усиление военного сотрудничества с Тегераном подтолкнет Иерусалим к поставкам вооружений Украине, от чего Израиль воздерживался несмотря на давление США и внутри страны.

Добавим

Как сообщал УНН, Израиль и США начали совместные воздушные учения для имитации авиаударов по иранским целям.