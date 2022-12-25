Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,90 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
9225

Tesla прекращает производство на заводе в Шанхае

Tesla прекращает производство на заводе в Шанхае

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Tesla прекратила производство на своем заводе в Шанхае в соответствии с предварительным планом приостановить большую часть работ в последнюю неделю декабря, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Американский автопроизводитель отменил утреннюю смену и приказал всем работникам своего производственного центра, что они могут начать свой перерыв, сообщили источники Reuters. Компания не назвала причину.

Прекращение производства происходит на фоне растущей волны коронавируса.

Один из источников сообщил, что сотрудники Tesla и ее поставщики также заболели в рамках этой волны, что создало проблемы для операций на прошлой неделе.

Tesla также борется с повышенным уровнем запасов, поскольку ее второй по величине рынок готовится к спаду.

На прошлой неделе завод в Шанхае был сосредоточен на производстве моделей для экспорта, добавил источник.

Добавим

Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщило, что гигант электромобилей планировал приостановить производство Model Y на заводе с 25 декабря по 1 января.

Приостановка сборки модели Y в конце месяца будет частью сокращения запланированного производства примерно на 30% на моделе, наиболее продаваемой в Tesla.

Источник: УНН
Теги: Китай, Коронавирус, Илон Маск
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.