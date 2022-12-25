У берегов Турции в Черном море произошел взрыв на сухогрузе, есть пострадавшие – СМИ

КИЕВ. 25 декабря. УНН. На грузовом судне в Черном море у берегов Турции произошел взрыв. Как сообщает телеканал Al Hadath, в результате инцидента 16 человек удалось спасти, однако капитан корабля числится пропавшим без вести, передает УНН.

Детали

По информации канала, корабль курсировал под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон. По предварительным данным, инцидент произошел в результате утечки газа. Экипажу удалось вызвать спасателей. Все пострадавшие были госпитализированы.

Однако капитал судна считается пропавшим без вести, его поиски продолжаются. Большую часть команды судна составляли египтяне, также в ней есть граждане Албании, Грузии и Украины.

Напомним

Корабль Военно-морских сил Таиланда с более чем 100 членами экипажа на борту перевернулся во время шторма в Сиамском заливе в ночь на воскресенье, 18 декабря. Власти сообщили, что 75 моряков спасены, но еще 31 член экипажа считается пропавшим без вести.