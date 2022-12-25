За прошедшие сутки рашисты обстреляли две больницы Херсона – ОГА

КИЕВ. 25 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли два медицинских учреждения Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич, передает УНН.

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“рашисты продолжают атаковать больницы в Херсонской области. Это целенаправленные террористические удары по учреждениям, оказывающим помощь людям. Вчера враг попал по двум медучреждениям Херсона”, – сообщил Янушевич в Telegram.

Детали

В частности, оккупанты нанесли удар по территории Херсонской областной клинической больницы. Также атаковали и областное учреждение по оказанию психиатрической помощи – разрушен кабинет врача, часть крыши и система отопления.

В результате этих вражеских атак люди не пострадали.

Янушевич также публикует видео “прилета” вражеского снаряда по территории областной клинической больницы.

Дополнение

За минувшие сутки российская армия убила в Херсонской области 16 человек, среди которых трое работников ГСЧС.