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2022 год показал россии, "кому нельзя доверять" - лавров

2022 год показал россии, "кому нельзя доверять" - лавров

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Этот год показал россии, какие страны являются "договорными", а кому "нельзя доверять", заявил в воскресенье министр иностранных дел сергей лавров, пишет УНН.

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"Ситуация окончательно и безвозвратно прояснилась… с кем можно договориться, а кому нельзя доверять в дальнейшем", – заявил лавров в интервью государственному телевидению.

лавров добавил, что прошлый год помог прояснить "намерения и планы" стран на международной арене.

Добавим

С начала войны в Украине россия подвергалась ряду международных санкций, включая ограничения на поездки и торговлю, замораживание активов и ограничение цен на экспорт нефти.

1 декабря президент США Джо Байден заявил, что готов поговорить с путиным, если будет искренняя заинтересованность в прекращении войны.

Но россия исключила требования о полном уходе из Украины в рамках любых будущих переговоров о прекращении "специальной военной операции".

Источник: УНН
Теги: Сергей Лавров, война
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