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Китай провел военные и морские учения у берегов Тайваня из-за "провокации" США

Китай провел военные и морские учения у берегов Тайваня из-за "провокации" США

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В воскресенье армия Китая провела военные и морские учения у берегов Тайваня. Как пишет Reuters, причиной являются “провокация” со стороны Тайваня и США, передает УНН.

Детали

Как пишет агентство со ссылкой на заявление Восточного командования Народно-освободительной армии Китая, речь идет об общем патрулировании боевой готовности и совместных тренировках по нанесению огневых ударов вокруг Тайваня. В то же время, точное место проведения учений не указано.

Цитата

"Это решительный ответ на нынешнюю эскалацию заговоров и провокаций со стороны Соединенных Штатов и Тайваня", — заявили представители китайской армии.

Вооруженные силы Китая также выразили готовность принимать все необходимые меры "для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности".

Отмечается, что Министерство обороны Тайваня отказалось от комментариев агентству.

Добавим

Тайвань, который Китай называет своей территорией, жаловался на неоднократные военные действия Китая в течение последних трех лет. Пекин пытается оказать давление на Тайбэй, чтобы тот признал суверенитет Китая.

Китай никогда не откажется от применения силы для установления контроля над Тайванем.

Соединенные Штаты являются важнейшим международным покровителем и поставщиком оружия Тайваня, невзирая на отсутствие официальных дипломатических отношений. Постоянным раздражителем в отношениях Пекина с Вашингтоном является продажа США оружия Тайваню.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что Китай пойдет войной на Тайвань в ближайшее время.

Источник: УНН
Теги: Китай, Тайвань
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