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В Кабуле возле посольства россии произошел взрыв: соцсети публикуют видео

В Кабуле возле посольства россии произошел взрыв: соцсети публикуют видео

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв возле российского посольства. Социальные сети публикуют видео с места взрыва, передает УНН.

Детали

По информации СМИ, официальных подтверждений взрыва на данный момент нет. Информация о деталях произошедшего уточняется. О пострадавших или погибших информации не поступало.

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, последствия прогремевшего вблизи посольства рф в Кабуле взрыва.

Напомним

В Министерстве иностранных дел сообщили о 33 случаях угроз в 17 странах посольствам Украины. Спикер МИД Олег Николенко сообщил об одном покушении на теракт, двух сообщениях о минировании, одном случае вандализма, одном случае письменной угрозы и 28 окровавленных пакетах.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Кабул
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