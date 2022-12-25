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Турция депортировала почти 120 000 мигрантов в 2022 году

Турция депортировала почти 120 000 мигрантов в 2022 году

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В этом году Турция депортировала 119 817 нелегальных мигрантов в рамках усилий по борьбе с нелегальной миграцией. Об этом УНН пишет ссылаясь на агентство Anadolu.

Детали

Это самое большое количество депортаций в истории Турции, говорится в заявлении Управления миграции МВД Турции.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество депортированных увеличилось на 159%, говорится в сообщении.

По последним данным, количество незаконных мигрантов, депортированных с 2016 года, достигло 445 326 человек.

С 2016 года во въезде в Турцию было отказано более 2,7 миллионов незаконных мигрантов, а в этом году их количество составляет 274 311 человек.

Добавим

Турция является ключевым перевалочным пунктом для мигрантов, стремящихся перебраться в Европу, чтобы начать новую жизнь, особенно для тех, кто спасается от войны и преследований.

Источник: УНН
Теги: мигранты, Турция, депортация
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