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Санкции сократили ВВП беларуси на 4% в 2022 году - премьер

Санкции сократили ВВП беларуси на 4% в 2022 году - премьер

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Ожидается, что экономика беларуси сократится на 4% в 2022 году после того, как западные страны ввели карательные меры, что гораздо меньше, чем прогнозировалось ранее, заявил премьер-министр роман головченко, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

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"Вы знаете, какие прогнозы нам давали – от полного коллапса экономики до падения на 20%", – цитируют росСМИ головченко в интервью национальному телевидению.

"Я думаю, что те, кто задумывал эту операцию, опирались на эти расчеты".

головченко также сообщил, что общий уровень инфляции в 2022 году составит 12%. Годовая инфляция на 1 декабря составила 13,3% по сравнению с 15,2% в прошлом месяце.

Добавим

Европейский союз, Соединенные Штаты и другие страны ввели санкции на миллиарды долларов против рб за поддержку войны против Украины.

Источник: УНН
Теги: инфляция, ВВП, Беларусь
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