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США заключили оборонный контракт с Lockheed Martin на сумму свыше 1 миллиарда долларов

США заключили оборонный контракт с Lockheed Martin на сумму свыше 1 миллиарда долларов

КИЕВ. 25 декабря. УНН. США заключили оборонные контракты с компаниями, в том числе с Lockheed Martin Corp. на сумму свыше миллиарда долларов, говорится в заявлении министерства обороны, информирует УНН.

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«Настоящий контракт предусматривает закупку материалов, деталей, компонентов с длительным сроком поставки и усилия, необходимых для своевременного производства и поставки 118 самолетов F-35 из партии 18 для ВВС, Корпуса морской пехоты, ВМС, неамериканских участников Министерства обороны, и зарубежных военных клиентов», - говорится в сообщении департамента о контракте Lockheed на 1,05 миллиарда долларов.

Добавим

Ранее в этом месяце Lockheed Martin получила контракт министерства обороны на сумму 431 миллион долларов на поставку новых высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и вспомогательные услуги для армии США и ее иностранных союзников.

Кроме того, Boeing Co получила контракт с фиксированной ценой на сумму 497 миллионов долларов на вертолеты CH-47F. предполагаемая дата завершения контракта – 30 декабря 2025 года.

Источник: УНН
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