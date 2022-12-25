Иран признал "эффективность" своих беспилотников в войне в Украине
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Генерал Ирана заявил, что использование россией его беспилотников против Украины демонстрируют "эффективность" беспилотных летательных аппаратов Тегерана, пишет УНН.
Киев и западные союзники обвинили россию в использовании беспилотников иранского производства для нанесения ударов по Украине.
В ответ западные страны ввели санкции против ряда иранских фирм и военных генералов, включая начальника штаба вооруженных сил Ирана генерал-майора Мохаммада Багери.
Тегеран неоднократно отрицал поставку оружия "для использования" в войне в Украине, но в начале ноября признал, что отправил беспилотники россии до начала вторжения в феврале.
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"Сегодняшняя атмосфера высокомерия (отсылка к Соединенным Штатам и их союзникам - ред.) по использованию иранских беспилотников в войне в Украине является частью психологической войны противника", - сказал Багери, сообщает информационное агентство Tasnim.
"Помимо того, что многие из этих утверждений могут быть ошибочными, это, по сути, свидетельствует об эффективности, значимости и высоком ранге Исламской республики в области беспилотников".
Багери заявил, что Иран продолжит разработку БПЛА.
"Вооруженные силы страны будут продолжать расти и развивать свои беспилотники... мы будем сотрудничать с другими странами в области беспилотников", – цитирует его Tasnim.
"Наши беспилотные системы занимают высокие позиции в мире относительно точности, долговечности и непрерывности работы и выполнения задач, и они выполняют разные задачи", - добавил он.
Добавим
Соединенные Штаты и Израиль, заклятые враги Ирана, обвиняют Тегеран в отправлении флотов беспилотников своим ставленникам на Ближнем Востоке, включая ливанское движение "Хизбалла", режим президента Сирии Башара Асада и йеменских повстанцев-хуситов.
Иран начал разработку БПЛА в 1980-х годах во время восьмилетней войны с соседним Ираком.