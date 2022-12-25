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Тысячи людей вышли на митинг в Нагорном Карабахе в знак протеста против блокады сухопутной связи с Арменией

Тысячи людей вышли на митинг в Нагорном Карабахе в знак протеста против блокады сухопутной связи с Арменией

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Степанакерте, крупнейшем городе Нагорно-Карабахского региона, прошли многотысячные митинги в знак протеста против блокады единого наземного сообщения с Арменией, пишет УНН со ссылкой на Armenpress.

Детали

В воскресенье главная площадь Возрождения Степанакерта была заполнена демонстрантами, над толпой которых был поднят гигантский армянский флаг.

Контекст

Армения и Азербайджан, которые осенью 2020 года начали войну из-за спорного Нагорно-Карабахского региона, сейчас спорят о Лачинском коридоре.

В течение почти двух недель азербайджанские активисты блокировали коридор, единственную наземную связь с Арменией, в знак протеста против незаконной добычи полезных ископаемых.

Ереван обвинил Баку в организации демонстраций и создании гуманитарного кризиса в горном анклаве.

Парламент Армении заявил, что Карабах страдает от нехватки продовольствия, медикаментов и топлива после закрытия коридора.

Азербайджан настаивает на том, что блокады нет и гражданские автомобили могут свободно въезжать и уезжать из него.

Армения также заявила, что российские миротворцы, дислоцированные в регионе, не смогли предотвратить блокаду.

Источник: УНН
Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах
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