Кулеба об итогах визита в США: "Получили Patriot – получим и все остальное"

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подытожил визит президента Зеленского в США в контексте получения нужного оружия, и отметил, что, "все нужное оружие будет, это только вопрос времени", информирует УНН ссылаясь на выступление министра в эфире телемарафона.

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"Если подытожить все закулисные разговоры и не только в Вашингтоне, но и в других странах, то вывод таков: все нужное оружие будет, это лишь вопрос времени. Есть психологические, логистические и политические причины. Но с этими причинами надо работать, и мы будем с ними работать", - отметил министр.

"Решение которое казалось невозможным, и для того чтобы его не принимать приводились самые разные аргументы, стало реальностью! Мы получили Patriot, получим и все остальное".

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Для того чтобы украинские войска были должным образом подготовлены для работы с системой батарей Patriot, понадобится "несколько месяцев".