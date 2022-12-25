Центры подготовки спецназовцев, как в Чечне, планируют открыть по всей россии

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Заместитель председателя правительства рф юрий трутнев заявил о планах создания центров подготовки спецназовцев, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

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"Сегодня в Гудермесе работает центр обучения бойцов не только для Чечни, но и для значительной части российской федерации. Мы будем вместе эту работу продолжать. Создавать такие центры на других территориях. Задача центра очень проста - чтобы наша страна становилась сильнее, чтобы как можно быстрее победить".

Детали

Сегодня трутнев вместе с первым заместителем руководителя аппарата президента рф кириенко посетили Гудермес и встретились с "добровольцами" из отряда русского союза боевых искусств. В настоящее время они проходят подготовку на базе российского университета спецназа в Чечне, а затем отправятся на войну в Украину.

"И русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры – люди разных национальностей нашей великой страны в одних окопах защищают одну единственную Родину – россию. Люди разного вероисповедания на разных языках молятся за то же: за великую общую победу. Это гарантии того, что мы победим", - сказал на встрече кириенко.

Он отметил, что подобные центры планируется создаваться при содействии одного из основателей РУС данила мартынова.

Добавим

В начале 2000-х мартынов служил в спецподразделении центра специального назначения фсб группе Альфа. В 2012 году он начал отвечать за безопасность председателя Чечни рамзана кадырова. В 2017 году мартынов был назначен на должность заместителя начальника чеченского управления федеральной службы войск нацгвардии.

кадыров неоднократно писал в Telegram об участии мартынова в войне в Украине.