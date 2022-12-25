Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,90 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7635

Энергосектор Украины получит 1,5 млрд. долларов помощи от международных партнеров

Энергосектор Украины получит 1,5 млрд. долларов помощи от международных партнеров

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Украина от международных партнеров получит 1,5 млрд. долларов для восстановления энергосистемы. Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Facebook, передает УНН.

Цитата

"Помощь энергосектора от партнеров набирает обороты. Есть заявленная поддержка на почти 1,5 млрд. долларов. Ежедневно приезжает дополнительное оборудование для ремонтов поврежденной инфраструктуры. Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием", — написал Шмыгаль.

Добавим

Литва подготовила новый пакет помощи для энергетического сектора Украины более чем на 2 млн. евро. Об этом заявила премьер-министр Литовской Республики Ингрида Шимоните во время брифинга в Киеве в конце ноябре.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения частично восстановлено электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанциях.

Источник: УНН
Теги: Украина, энергетика, финансовая помощь, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.