Энергосектор Украины получит 1,5 млрд. долларов помощи от международных партнеров

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Украина от международных партнеров получит 1,5 млрд. долларов для восстановления энергосистемы. Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Facebook, передает УНН.

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"Помощь энергосектора от партнеров набирает обороты. Есть заявленная поддержка на почти 1,5 млрд. долларов. Ежедневно приезжает дополнительное оборудование для ремонтов поврежденной инфраструктуры. Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием", — написал Шмыгаль.

Добавим

Литва подготовила новый пакет помощи для энергетического сектора Украины более чем на 2 млн. евро. Об этом заявила премьер-министр Литовской Республики Ингрида Шимоните во время брифинга в Киеве в конце ноябре.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения частично восстановлено электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанциях.