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В Харьковской области восстановили очередной мост после оккупации

В Харьковской области восстановили очередной мост после оккупации

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Мост на Печенежском водохранилище, в селе Мартово, Чугуевского района, оккупанты уничтожили в сентябре, когда отступали. В настоящее время украинские власти его восстановили и открыли для транспорта.

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает УНН.

Цитата

"Этот путепровод значительно облегчит перевозку гуманитарной помощи и медикаментов, жителям пострадавших населенных пунктов и деоккупированных территорий региона"— говорится в сообщении.

Детали

Ремонт выполняли специалисты ГП «Дороги Харьковской области». Они демонтировали разрушенные конструкции, построили новые прогонные балки, провели армирование и бетонирование новой монолитной плиты и тротуаров, устроили гидроизоляцию, застелили новое асфальтное покрытие.

Напомним

В селе Заградовка в Херсонской области восстановили мост через реку Ингулец.

Источник: УНН
Теги: восстановление, мосты, Харьков и Харьковская область
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