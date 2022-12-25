В Харьковской области восстановили очередной мост после оккупации

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Мост на Печенежском водохранилище, в селе Мартово, Чугуевского района, оккупанты уничтожили в сентябре, когда отступали. В настоящее время украинские власти его восстановили и открыли для транспорта.

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает УНН.

Цитата

"Этот путепровод значительно облегчит перевозку гуманитарной помощи и медикаментов, жителям пострадавших населенных пунктов и деоккупированных территорий региона"— говорится в сообщении.

Детали

Ремонт выполняли специалисты ГП «Дороги Харьковской области». Они демонтировали разрушенные конструкции, построили новые прогонные балки, провели армирование и бетонирование новой монолитной плиты и тротуаров, устроили гидроизоляцию, застелили новое асфальтное покрытие.

Напомним

В селе Заградовка в Херсонской области восстановили мост через реку Ингулец.