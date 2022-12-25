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Оккупанты в течение дня обстреляли Зноб-Новгородскую общину в Сумской области

Оккупанты в течение дня обстреляли Зноб-Новгородскую общину в Сумской области

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстреле в Зноб-Новгородской общине Сумской области, передает УНН.

Детали

Зноб-новгородская община: одна вражеская мина разорвалась на пограничные.

Живицкий уточнил детали ночного минометного обстрела в Середино-Будской общине.

Цитата

"Повреждены 6 частных домов местных жителей и электросети" — говорится в сообщении.

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Источник: УНН
Теги: Сумы и Сумская область, обстрелы
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