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В новогоднюю ночь не будут отменять комендантский час - полиция

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В новогоднюю ночь не будут отменять комендатский час, к тому же полисмены будут проверять, выполняют ли граждане запрет на продажу и использование пиротехники.

Об этом сообщила представитель председателя Нацполиции Украины Марьяна Рева в эфире национального марафона "Единые новости", передает УНН.

Цитата

“Прежде всего, люди должны помнить о том, что существует комендантский час, и о том, что нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги, независимо от того, какой это день — праздничный или не праздничный. Мы понимаем, насколько коварен наш враг, который с циничным удовольствием, возможно, будет пытаться испортить нам праздничные дни”, — сказала Рева.

Детали

Правоохранители призывают желающих громко отпраздновать Новый год, подумать о других, кому взрывы петард и салютов могут напомнить взрывы снарядов.

"Полицейские будут проверять людей, будут проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или для проверки", — напоминает спикерга.

Рева также напомнила, что пиротехнические средства — и их реализация, и их использование — по всей территории Украины запрещены.

Напомним

С начала  декабря, почти во всей Николаевской области сокращается комендантский час. Она продлится с 00:00 до 05:00. Также будут сняты все запреты по продаже спиртных напитков, кроме военных и спецслужб.

Источник: УНН
Теги: полиция, Новый год, комендантский час
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