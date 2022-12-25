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Мы получим все необходимое вооружение, это вопрос времени — Кулеба

Мы получим все необходимое вооружение, это вопрос времени — Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального марафона "Единые новости" заверил, что наше государство получит все необходимое вооружение, но для этого нужно время, пишет УНН.

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"Мое впечатление таково: если подытожить все закулисные разговоры, не только в Вашингтоне, но и в других странах, то вывод таков: все нужное оружие будет, это лишь вопрос времени" — заявил Кулеба.

Министр отметил, что на это действуют психологические, логистические и политические причины.

"С этими всеми причинами нужно работать, и мы будем это делать. Это не только вопрос нежелания... Никаких табу в вопросах поставок оружия нет. И зенитные ракетные комплексы Patriot, решение о поставках каких привез Владимир Зеленский из Вашингтона – лучшее доказательство этому", — подчеркнул Кулеба.

Дополнение

В новый пакет военной помощи от США вошла система Patriot.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что комплексы Patriot могли бы существенно усилить противовоздушную оборону и отогнать в дальнейшем российскую авиацию от границ Украины.

Источник: УНН
Теги: оружие, поставки, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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