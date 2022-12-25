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В Черкасской области от 26 декабря будут действовать "зеленые" графики отключений света

В Черкасской области от 26 декабря будут действовать "зеленые" графики отключений света

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В "Черкассыоблэнерго" сообщили, что всю ночь будет электричество, а с утра в регионе будут действовать "зеленые" графики отключения электроэнергии. Об этом информирует УНН.

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"По всей Черкасской области 26 декабря с 00:00 до 07:00 отключений электроэнергии не планируется. Но отмечаем, об потребности экономии электроэнергии", — говорится в сообщении.

Зеленые графики для всей области будут действовать с 8 часов утра.

Добавим

С начала полномасштабного вторжения частично восстановлено электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанциях.

Источник: УНН
Теги: электричество, Черкассы и Черкасская область
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