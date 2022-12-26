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В США жертвами снежной бури и холодов стали десятки человек

В США жертвами снежной бури и холодов стали десятки человек

Грузовик застрял в снегу вдоль береговой линии озера Эри в США

Источник: Getty Images

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В США в результате снежной бури и холодов погибли по меньшей мере 35 человек. Отмечается, что миллионы жителей в воскресенье получили предупреждение о рисках из-за непогоды. В воскресенье утром CNN привел сведения о 26 погибших.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Мощный зимний шторм вызвал сильное похолодание от Большого озера вблизи Канады до американо-мексиканской границы и привел к хаосу для путешествующих во время Рождества.

Власти не исключают увеличения количества жертв и перебоев с электричеством, которые затронут сотни тысяч жилых домов, а также множество предприятий.

По словам сотрудника Национальной метеорологической службы (NWS) Рича Отто, утром в день Рождества температуры в центральной и восточной частях США были значительно ниже среднего уровня.

Цитата

“В некоторых районах пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению в считанные минуты”, — говорится в бюллетене Национальной метеорологической службы.

Источник: УНН
Теги: США
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