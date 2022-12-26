В США жертвами снежной бури и холодов стали десятки человек
Грузовик застрял в снегу вдоль береговой линии озера Эри в США
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В США в результате снежной бури и холодов погибли по меньшей мере 35 человек. Отмечается, что миллионы жителей в воскресенье получили предупреждение о рисках из-за непогоды. В воскресенье утром CNN привел сведения о 26 погибших.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
Мощный зимний шторм вызвал сильное похолодание от Большого озера вблизи Канады до американо-мексиканской границы и привел к хаосу для путешествующих во время Рождества.
Власти не исключают увеличения количества жертв и перебоев с электричеством, которые затронут сотни тысяч жилых домов, а также множество предприятий.
По словам сотрудника Национальной метеорологической службы (NWS) Рича Отто, утром в день Рождества температуры в центральной и восточной частях США были значительно ниже среднего уровня.
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“В некоторых районах пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению в считанные минуты”, — говорится в бюллетене Национальной метеорологической службы.
Військовослужбовці на сцені підтверджують дві загиблі, мінімум 46 машин. Кілька агенцій з кількох округів продовжують рятувальні операції. Симптоми білого кольору зберігаються. Подорожувати не рекомендується. #OhioTurnpikeMP106Crash pic.twitter.com/PhPcwdrsEv— OSHP_NWOhio (@OSHP_NWOhio) 23 грудня 2022 р.